Invictus Gaming vince il ONE Esports Singapore Major

Leggi su esports247

(Di martedì 6 aprile 2021) Dopo cinque giochi completi e ben sei ore dall’inizio della finalissima il ONEha finalmente una squadra vincitrice! Complimenti ache è riuscita a sconfiggere in una battaglia epica Evil Geniuses aggiudicandosi il titolo di questa competizione di Dota 2.aveva iniziato male la sfida in realtà perdendo quattro giochi di fila ma dopo essersi ripresa è riuscita a chiudere la sfidando per 3 a 2. Il segreto della vittoria di IG sta soprattutto nella spensieratezza e coesione della propria squadra. Più volte durante l’incontro FlyFly e compagni sono stati inquadrati e hanno mostrato tutto eccetto paura o ansia, emozioni che invece trasparivano eccome dal volto dei giocatori del roster di Evil Geniuses. E ora veniamo ai ...