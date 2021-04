Intercettazioni, il decreto sulle tariffe del trojan diventa l’ultimo trabocchetto di Costa che rischia di spaccare la maggioranza (Di martedì 6 aprile 2021) L’ennesimo trabocchetto per far franare la larga maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi non poteva che riguardare la giustizia. E anche questa volta a piazzarlo sul tavolo della competente commissione della Camera è Enrico Costa, già berlusconiano e renziano, ora con Azione di Carlo Calenda. Pomo della discordia: uno schema di decreto del governo, inviato al Parlamento per un parere l’8 febbraio scorso dall’allora guardasigilli Alfonso Bonafede. Oggetto: “Disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe”. Tradotto: il decreto individua le tariffe – una minima e una massima – da corrispondere alle ditte che materialmente fanno le Intercettazioni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) L’ennesimoper far franare la largache sostiene il governo di Mario Draghi non poteva che riguardare la giustizia. E anche questa volta a piazzarlo sul tavolo della competente commissione della Camera è Enrico, già berlusconiano e renziano, ora con Azione di Carlo Calenda. Pomo della discordia: uno schema didel governo, inviato al Parlamento per un parere l’8 febbraio scorso dall’allora guardasigilli Alfonso Bonafede. Oggetto: “Disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative”. Tradotto: ilindividua le– una minima e una massima – da corrispondere alle ditte che materialmente fanno le. ...

