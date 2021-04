Inter, tutti negativi i tamponi molecolari effettuati ieri (Di martedì 6 aprile 2021) Buone notizie per Antonio Conte e per l’Inter: sono tutti negativi i tamponi molecolari effettuati ieri sul gruppo squadra Buone notizie per l’Inter e per Antonio Conte. Sono infatti tutti negativi i tamponi molecolari effettuati ieri all’ora di pranzo sul gruppo squadra. negativi, ovviamente, anche i tamponi dei tre nazionali azzurri sui quali c’erano maggiori timori visto il focolaio di Covid esploso in Nazionale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Buone notizie per Antonio Conte e per l’: sonosul gruppo squadra Buone notizie per l’e per Antonio Conte. Sono infattiall’ora di pranzo sul gruppo squadra., ovviamente, anche idei tre nazionali azzurri sui quali c’erano maggiori timori visto il focolaio di Covid esploso in Nazionale. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

DarmianOfficial : Altro passo in avanti!! +3 ????? Felice Pasqua a tutti ?? @Inter #ForzaInter #BolognaInter #SerieA - Inter : ??? | #INTERPODCAST '???? ?????????? ?????????????? ???????? ???????????????????? ??'?????????? ?????? ?????????? ???? ???????? ?? ?????????????????????? ?????? ?????????? ???? ????????????”… - FBiasin : Dalla rata per #Hakimi, a quella per #Lukaku, fino agli stipendi: l'#Inter fa sapere che tutti gli impegni saranno… - ToreDeriu : RT @marifcinter: +++ #Inter, tutti i tamponi molecolari di ieri sono risultati negativi +++ #Covid - Giammi_casu : RT @marifcinter: +++ #Inter, tutti i tamponi molecolari di ieri sono risultati negativi +++ #Covid -