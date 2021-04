Inter, tutti negativi i tamponi di ieri (Di martedì 6 aprile 2021) negativi gli ultimi tamponi in casa Inter Buone notizie in casa Inter per Antonio Conte. Sono risultati tutti negativi i tamponi molecolari a cui sono stati sottoposti i giocatori nella giornata di ieri in vista del match di domani contro il Sassuolo. Sospiro di sollievo soprattutto per i tre azzurri (Barella, Sensi e Bastoni) visto il crescere dei contagi tra i giocatori convocati da Mancini per le gare di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 6 aprile 2021)gli ultimiin casaBuone notizie in casaper Antonio Conte. Sono risultatimolecolari a cui sono stati sottoposti i giocatori nella giornata diin vista del match di domani contro il Sassuolo. Sospiro di sollievo soprattutto per i tre azzurri (Barella, Sensi e Bastoni) visto il crescere dei contagi tra i giocatori convocati da Mancini per le gare di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. L'articolo proviene damagazine.

