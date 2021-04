Inondazioni in Indonesia, il bilancio sale a 157 morti (Di martedì 6 aprile 2021) E' salito ad almeno 157 morti e decine di dispersi il bilancio delle Inondazioni e delle frane generate dal ciclone tropicale Seroja in Indonesia e Timor Est. A darne notizia è stato il Centro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 aprile 2021) E' salito ad almeno 157e decine di dispersi ildellee delle frane generate dal ciclone tropicale Seroja ine Timor Est. A darne notizia è stato il Centro ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Indonesia, salgono a 100 le vittime provocate dalle inondazioni #indonesia - giornaleradiofm : Ciclone su Indonesia e Timor Est, almeno 160 i morti: (ANSA) - GIACARTA, 06 APR - E' salito ad almeno 160 morti e d… - Activnews24 : È salito a 150 morti il bilancio provvisorio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito alcune isole dell'… - CdT_Online : Inondazioni in Indonesia, il nuovo bilancio parla di almeno 157 morti - RaiNews : Si aggrava il bilancio in Indonesia per le piogge torrenziali, le inondazioni e le frane che hanno colpito anche Ti… -