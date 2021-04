Ingenuity sopravvive da solo alla prima gelida notte marziana

(Di martedì 6 aprile 2021) Dopo aver viaggiato dTerra verso Marte per 203 giorni e 472 milioni di chilometri ed aver trascorso più di 40 sol marziani attaccatopancia di Perseverance, il piccolo droneora èsulla superficie del Pianeta Rosso ed ha superato la

Advertising

_AliveUniverse : #Marte Dopo aver viaggiato dalla Terra verso Marte per 203 giorni ed aver trascorso più di 40 sol attaccato alla pa… - Cron_Silenzio : #Ingenuity sopravvive alla prima fredda notte marziana da solo con temperature di meno 90 Cº. Superare le rigide te… - AlessBologna : #Ingenuity sopravvive alla prima fredda notte marziana da solo con temperature di meno 90 Cº. Superare le rigide te… - focusTECHit : #Ingenuity sopravvive alla prima fredda notte marziana e si prepara per il suo primo volo - #Marte #Perseverance |… - LuigiPizzimenti : Ingenuity 'sopravvive' alla fredda notte marziana. @NASAPersevere #MarsHelicopter -

Ultime Notizie dalla rete : Ingenuity sopravvive

FocusTECH

Le operazioni per l'elicotterocontinuano: correttamente posizionato e sopravvissuto alla notte di Marte, si prepara a ...... ", l'elicotterino che trasporto, funziona come previsto. Al momento lo sto caricando, ma una volta posato, farà affidamento esclusivamente sui suoi pannelli solari. Sealle ...(Computer Magazine) Touchdown confermato! Il drone-elicottero Ingenuity si è posato su Marte. La prossima pietra miliare? “Sopravvivere alla notte” [FOTO] Gli ingegneri attenderanno ora una risposta ...Le operazioni per l'elicottero Ingenuity continuano: correttamente posizionato e sopravvissuto alla notte di Marte, si prepara a volare ...