Indonesia, si aggrava il bilancio delle inondazioni: sono almeno 160 le vittime – Il video (Di martedì 6 aprile 2021) Aumenta il numero delle vittime provocate dalle inondazioni e dalle frane che hanno colpito l’Indonesia e Timor Est. sono almeno 160 le vittime accertate dalle autorità, le cui operazioni di soccorso sono state ostacolate nelle ultime ore dalle forti piogge torrenziali e dal fango nelle strade. Gran parte delle persone che sono morte nelle inondazioni (circa 130) viveva sulle isole vicine a Timor Est. sono oltre 10mila le persone sfollate e rifugiate nei centri di evacuazione. «È probabile che assisteremo ancora a condizioni meteorologiche estreme nei prossimi giorni», ha riferito il portavoce della Bnpn, l’agenzia Indonesiana per la gestione dei disastri, Raditya ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) Aumenta il numeroprovocate dallee dalle frane che hanno colpito l’e Timor Est.160 leaccertate dalle autorità, le cui operazioni di soccorsostate ostacolate nelle ultime ore dalle forti piogge torrenziali e dal fango nelle strade. Gran partepersone chemorte nelle(circa 130) viveva sulle isole vicine a Timor Est.oltre 10mila le persone sfollate e rifugiate nei centri di evacuazione. «È probabile che assisteremo ancora a condizioni meteorologiche estreme nei prossimi giorni», ha riferito il portavoce della Bnpn, l’agenziana per la gestione dei disastri, Raditya ...

Advertising

RaiNews : Si aggrava il bilancio in Indonesia per le piogge torrenziali, le inondazioni e le frane che hanno colpito anche Ti… - Nonnadinano : RT @Open_gol: Le immagini delle inondazioni che hanno devastato alcune aree dell'Indonesia - Open_gol : Le immagini delle inondazioni che hanno devastato alcune aree dell'Indonesia - Lucia05149332 : RT @RaiNews: Si aggrava il bilancio in Indonesia per le piogge torrenziali, le inondazioni e le frane che hanno colpito anche Timor est htt… - OlgaRedBlack : RT @RaiNews: Si aggrava il bilancio in Indonesia per le piogge torrenziali, le inondazioni e le frane che hanno colpito anche Timor est htt… -