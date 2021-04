Incidente sul lavoro: operai schiacciati sotto un vagone nel deposito della metro B (Di martedì 6 aprile 2021) Incidente sul lavoro al deposito dei vagoni della metro B Atac dove due operai sono rimasti incastrati sotto un convoglio. L'intervento dei soccorritori poco prima delle 10:00 di stamattina in viale ... Leggi su romatoday (Di martedì 6 aprile 2021)sulaldei vagoniB Atac dove duesono rimasti incastratiun convoglio. L'intervento dei soccorritori poco prima delle 10:00 di stamattina in viale ...

Cade nel letto di un canale vuoto, 55enne in gravi condizioni L'incidente, la cui dinamica non è ancora chiara, si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 6 ... In seguito alla caduta, il 55enne ha riportato numerose fratture: rianimato sul posto dai ...

Incidente a Castel San Pietro sugli Stradelli Guelfi: muoiono due quarantenni Castel San Pietro, 6 aprile 2021 - Tragedia nella serata di oggi, per un incidente sugli Stradelli Guelfi, praticamente al confine fra il comune di Castel San Pietro e quello di Ozzano. Due vite spezz ...

Frontale auto-furgone: quattro feriti, uno è grave L’incidente sulla statale 553 ad Atri, causato dal fondo viscido per la pioggia. ATRI – E’ di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’incidente frontale verific ...

