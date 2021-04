In Serbia si sperimenta il ' turismo vaccinale' | siero gratis per i turisti non residenti

(Di martedì 6 aprile 2021) Lava oltre il pass dell'immunità idealizzato dall'Europa per far ripartire ilnel continente. Il Paese balcanico infatti ha avviato il "" e sarà una metaca ...

Una raccomandazione però, che arriva da Radmila Selakovic, da due anni console dellaa Milano: "Senza appuntamento è inutile partire, le frontiere sono chiuse e serve aver fissato la ...Oltre all'area lucana, prevede altri cinque territori oggetto di questa sperimentazione, in Spagna, Svezia, Cipro,e nell'area transfrontaliera del nord - est della Romania e della Moldavia. ...La Serbia va oltre il pass dell'immunità idealizzato dall'Europa per far ripartire il turismo nel continente. Il Paese balcanico infatti ha avviato il "turismo vaccinale" e sarà una meta turistica ...Una campagna vaccinale a rilento, quella italiana. E così c’è chi sceglie di immunizzarsi all’estero. È il caso del conte Simone Avogadro di Vigliano, imprenditore di 57 anni, che ha scelto la Serbia ...