In Italia non esiste più la censura cinematografica (Di martedì 6 aprile 2021) Da qualche ore in Italia è stata abolita definitivamente la censura cinematografica: il ministro per i Beni e le attività culturali Dario Franceschini ha firmato ieri il decreto con cui viene archiviato il “sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti”. Nel nostro Paese la censura cinematografica era stata istituita con il Regio Decreto n. 532 del 31 maggio 1914, anche se con il tempo la sua applicazione ha cambiato forme molte volte, passando da un rigido controllo morale, religioso e politico delle pellicole a una funzione più che altro di tutela soprattutto dei minori, con una classificazione dei titoli in base a determinati temi (sesso, violenza, armi…) non adatti alla visione da parte dei più piccoli e delle più piccole. Questa ... Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) Da qualche ore inè stata abolita definitivamente la: il ministro per i Beni e le attività culturali Dario Franceschini ha firmato ieri il decreto con cui viene archiviato il “sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti”. Nel nostro Paese laera stata istituita con il Regio Decreto n. 532 del 31 maggio 1914, anche se con il tempo la sua applicazione ha cambiato forme molte volte, passando da un rigido controllo morale, religioso e politico delle pellicole a una funzione più che altro di tutela soprattutto dei minori, con una classificazione dei titoli in base a determinati temi (sesso, violenza, armi…) non adatti alla visione da parte dei più piccoli e delle più piccole. Questa ...

