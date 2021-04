In Calabria Italia viva strizza l’occhio alla Lega e perde pezzi

(Di martedì 6 aprile 2021) A dispetto dei gialli di Agatha Christie in diritto tre indizi non fanno una prova. Ma in politica possono esser le premesse di un cambio di linea. Sembra proprio chestia per aprire i due forni per le amministrative di autunno. Mentre a Roma Matteo Renzi dialoga con Enrico Letta, ini suoi luogotenenti sondano l’alleanza con la destra alle regionali. Con un occhio di riguardo per lae il suo presidente reggente Nino Spirlì. Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Sembra proprio che Italia Viva stia per aprire i due forni per le amministrative di autunno. Mentre a Roma Matteo Renzi dialoga con Enrico Letta, in Calabria i suoi luogotenenti sondano l'alleanza con ...