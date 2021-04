Imprese | Linkem e Maccarese Spa rafforzano partnership tecnologica per agricoltura 4 0 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) - “La collaborazione con un'azienda importante come laè il segno tangibile del contributo effettivo diper la digitalizzazione dell'” ha dichiarato l'Amministratore Delegato Davide Rota. "Il nostro approccio è quello di creare innovazione con e per le aziende italiane, migliorandone le potenzialità e la competitività. Crediamo fortemente che il successo dell'ecosistema 5G dipenda, oltre che dallo sviluppo capillare delle reti, dal dispiegamento di servizi ad alto valore aggiunto pienamente commerciali e disegnati per rispondere alle esigenze concrete delle", ha concluso Rota. "Da alcuni anni ci siamo impegnati sull'di precisione e sulla digitalizzazione dei processi produttivi dotando l'azienda delle più moderne tecnologie presenti sul ...