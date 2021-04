Ilary Blasi scintillante all’Isola dei Famosi 2021: i prezzi del completo nero e delle scarpe gialle fluo (Di martedì 6 aprile 2021) L’Isola dei Famosi 2021 è tornata in diretta la sera di Pasquetta e come sempre le sorprese non sono mancate. E questa prima settimana di aprile il pubblico se le farà bastare perché giovedì 8 il reality show di Canale 5 non andrà in onda. A dare l’annuncio è stata proprio Ilary Blasi ma si tratterà di uno stop momentaneo e non per nulla dovuto agli ascolti o alla concorrenza, ma al debutto della nuova edizione di Supervivientes, ovvero la versione spagnola de L’Isola che giovedì tornerà su Telecinco. Supervivientes e L’Isola dei Famosi, infatti, vanno entrambi in onda sulle reti Mediaset e quest’anno condivideranno alcuni spazi in Honduras, fra cui la Palapa. Quindi siccome per il debutto il cast spagnolo occuperà molto spazio, la produzione italiana si ferma per una puntata.



“Ho una comunicazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) L’Isola deiè tornata in diretta la sera di Pasquetta e come sempre le sorprese non sono mancate. E questa prima settimana di aprile il pubblico se le farà bastare perché giovedì 8 il reality show di Canale 5 non andrà in onda. A dare l’annuncio è stata proprioma si tratterà di uno stop momentaneo e non per nulla dovuto agli ascolti o alla concorrenza, ma al debutto della nuova edizione di Supervivientes, ovvero la versione spagnola de L’Isola che giovedì tornerà su Telecinco. Supervivientes e L’Isola dei, infatti, vanno entrambi in onda sulle reti Mediaset e quest’anno condivideranno alcuni spazi in Honduras, fra cui la Palapa. Quindi siccome per il debutto il cast spagnolo occuperà molto spazio, la produzione italiana si ferma per una puntata.“Ho una comunicazione ...

Advertising

infoitcultura : Isola 2021, Ilary Blasi furiosa con i naufraghi: «Siete delle pippe al sugo! Datevi da fare» - Giusepperevival : Nella vita voglio essere Ilary Blasi #isola - MMastrantuono : RT @Cinguetterai: Vittoria Puccini ritorna in tv con #LaFuggitiva e vince la serata con 5.230.000 telespettatori e il 21,36%(+3.5 milioni d… - milenarimucci : RT @tempoweb: #Isola Via Daniela Martani, Elisa Isoardi all'ultima spiaggia. Ilary Blasi brutale: pi**e al sugo! @giadinagrisu #6aprile #is… - Cinguetterai : Vittoria Puccini ritorna in tv con #LaFuggitiva e vince la serata con 5.230.000 telespettatori e il 21,36%(+3.5 mil… -