Il virus ha viaggiato su questi autobus, treni, in queste sale d'attesa: 32 tamponi lo confermano (Di martedì 6 aprile 2021) Quasi 700 veicoli, tra autobus urbani ed extraurbani, metropolitane, scuolabus, treni,traghetti, oltre a biglietterie, sale di attesa e stazioni metro sottoposti a un vero e proprio ceck - up per ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 6 aprile 2021) Quasi 700 veicoli, traurbani ed extraurbani, metropolitane, scuolabus,,traghetti, oltre a biglietterie,die stazioni metro sottoposti a un vero e proprio ceck - up per ...

Advertising

sonorolaa : Sarei andata all’università, uscita la sera senza avere l’obbligo di rientrare alle 22, andata a ballare, andata al… - nicolettagiust1 : @sammieajo @BentivogliMarco Ma perché uno che viene dall’estero dovrebbe portarvi il virus? Io ho viaggiato per l’E… - Maluriv66 : @Corriere Certo, puniamo le ditte dove lavorano quelli che hanno viaggiato all'estero per vacanza. E quelli che han… - carmyy04 : RT @lastgiuli: non lo so gianfranca avrei vissuto il mio ultimo anno di liceo, avrei fatto la gita di quinto, avrei festeggiato i 18 anni,… - M4rt1n4x : RT @lastgiuli: non lo so gianfranca avrei vissuto il mio ultimo anno di liceo, avrei fatto la gita di quinto, avrei festeggiato i 18 anni,… -