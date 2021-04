Il vaccino Johnson & Johnson causa gravi danni alla pelle? Spieghiamo il rarissimo caso americano (Di martedì 6 aprile 2021) Da fine marzo 2021 circolano le immagini di un cittadino americano colpito da una grave reazione a seguito della somministrazione del vaccino Johnson & Johnson, così descritta: «la pelle dell’uomo brucia, si gonfia, quindi si stacca». Reazioni simili sono già note anche per una serie di altri prodotti farmaceutici e restano casi estremamente rari. Il protagonista di questa storia è il 74enne Richard Terrell della Virginia, il quale sta bene e continua a consigliare il vaccino nonostante si sia visto costretto all’ospedalizzazione al fine di non mettere a rischio la sua salute e la sua stessa vita. Spieghiamo il perché e come mai il tweet in esame è un chiaro esempio di disinformazione sostenuto dal sito ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) Da fine marzo 2021 circolano le immagini di un cittadinocolpito da una grave reazione a seguito della somministrazione del, così descritta: «ladell’uomo brucia, si gonfia, quindi si stacca». Reazioni simili sono già note anche per una serie di altri prodotti farmaceutici e restano casi estremamente rari. Il protagonista di questa storia è il 74enne Richard Terrell della Virginia, il quale sta bene e continua a consigliare ilnonostante si sia visto costretto all’ospedalizzazione al fine di non mettere a rischio la sua salute e la sua stessa vita.il perché e come mai il tweet in esame è un chiaro esempio di disinformazione sostenuto dal sito ...

