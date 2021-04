Il tuo account Facebook è stato violato? Ecco come scoprirlo

(Di martedì 6 aprile 2021)è tornato nell’occhio del ciclone negli scorsi giorni dopo che si è scoperto che milioni di utenti sarebbero stati violati. Nel dettaglio, giusto per ricordare l’episodio ormai noto, sarebbero stati rubate informazioni sensibili degli user difra cui numeri di telefono, nomi e cognomi, e date di nascita.(Formiche.net)La violazione è stata scoperta solo negli scorsi giorni ma sarebbe avvenuta praticamente un anno fa, nei primi mesi dell’anno 2020, con protagonisti alcuni hacker che avrebbero sfruttato una falla, una vulnerabilità della stessa piattaforma, per accedere appunto ai dati sensibili di milioni di utenti. Successivamente i criminali della rete hanno creato un database contenente le informazioni sensibili di ben 533milion di persone, utilizzatori di ...

Advertising

mzdf06 : @possudirtelo In alto a sinistra c’è scritto segreto clicca lí , ti fa mettere la lingua e il tuo account - _heroiine : RT @nmrpmf: Ritwitta se il tuo account è sicuro, esclude l’omofobia, il razzismo, il body shaming o qualsiasi altro tipo di discriminazione… - Pippo98450967 : @andreasso1951 Ciao Andreasso, vedo che ti hanno riattivato il tuo vecchio account. Tanti saluti e buona fortuna - IPURPL3Y0ONGI : @B3MYS3LF_ TI PREGOD DJDNSKNS il tuo ig account ora:???? - TIM4UAlessio : @immatwi Ti confermo di seguire regolarmente il tuo account Twitter. Puoi inviarmi il tuo DM direttamente dalla pag… -

Ultime Notizie dalla rete : tuo account

Perché puoi controllare con sicurezza se ilprofilo Facebook è stato violato Da noi ... La vulnerabilità di Facebook risale al 2019, ma oggi i numeri di cellulari, ID dell'Facebook, nome e ...... indagati non si presentano a interrogatorio Giulia Zanotti - Febbraio 23, 2021 Migliori Bonus Benvenuto Scommesse Registrati Benvenuto! Accedi alilusername la tua password Forgot ...Hai appena scaricato l'app e non sai come muoverti? Ti suggerisco 10 modi per usare TikTok senza sentirsi una boomer.Sei uno studente nato nel 2002? Allora non puoi non approfittare del Bonus Cultura e delle infinite possibilità di acquisto offerte da Amazon. Controlla i tutti i diversi prodotti e completa i tuoi ac ...