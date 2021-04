Advertising

zazoomblog : Il tragico terremoto dell’Aquila nell’Aprile del 2009 - #tragico #terremoto #dell’Aquila - andreaziccaro : Sono passati 12 anni da questa foto, dal quel tragico evento che fu il terremoto dell'Aquila, da lì è iniziato il m… - _Alessio_88 : @LaDeny_ io mi sono beccato un 'Non sai guardare un reality se non la salvi' cioè io dovrei salvare una matta del g… -

... nel 12esimo anniversario deldel 6 aprile 2009. Dopo aver ringraziato Petrocchi, il ... Ha ricordato i due operai stranieri morti nelcrollo a San Pio delle Camere e, come a loro, a ...L'AQUILA - Nel 12esimo anniversario deldel 6 aprile 2009 il Cardinale Giuseppe Petrocchi presiederà, alle 18, la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio in piazza Duomo all'Aquila. Al termine, dopo la ...Quella notte in pochi riescono a dormire e l’indomani arrivano le notizie tragiche, di uno degli eventi sismici più potenti e distruttivi degli ultimi decenni. Il terremoto dell’Aquila la notte del 6 ...Erano le 3.32 del 6 aprile 2009: il terremoto di magnitudo 6.3 de L’Aquila ha spazzato via non solo vite umane (309 i morti), ma anche progetti, case, chiese, ospedali della città abruzzese. Scampata ...