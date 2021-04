Il sisma de L’Aquila 12 anni dopo | il ricordo del rugby

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 6 aprile 2021) . FIR Abruzzo ricorda l’versario delche il 6 Aprile 2009 distrusse la città delprovocando 309 vittime L’Italia e l’Abruzzo infatti non dimenticano: 12fa ildealle 3.32, un boato che ha sconvolto le vite di tanti causando 309 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Terremoto a Ravenna oggi 15 Gennaio 2019versario Rigopiano, duefa la tragedia Terremoto in oceania, scosse in Papua Nuova Guinea Dal 13 agosto 4 terremoti di magnitudo superiore a 3Accumoli e Amatrice: treAbruzzo: Luca Pompei e il suo libro