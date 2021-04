Il segreto della criniera di Rod Stewart è la maionese

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 aprile 2021) Uno dei nomi più risonanti nel mondo del rock, Rod Stewart, 76 anni, ha un segreto insospettabile per lo styling dei suoi capelli. La sua criniera bionda, che in UK chiamano «barnet», sarebbe acconciata nel suo iconico look spiky grazie alla maionese, strofinata tra i capelli per mantenerli lucidi e sani. Il cantante di Da Ya Think I’m Sexy? andrebbe così fiero della sua trovata che una volta l’avrebbe anche consigliata al frontman del gruppo Small Faces, Steve Marriott.