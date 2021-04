Il Roland Garros potrebbe essere posticipato

(Di martedì 6 aprile 2021) . L’Open di Franciagiocarsi non più nel solito periodo e quindi da fine maggio a inizio giugno, ma a data da destinarsi. Tutto questo per motivi di sicurezza dettati dalla situazione sanitaria che è ancora in emergenza. È ancora da decidere il da farsi ma quella del cambio di dateun’ipotesi concreta. Sinner continua a scalare il ranking ATP Ilslittare, perchè? Ciò che comprometterebbe lo svolgersi regolare di una delle competizioni di tennis più attese, è la situazione sanitaria che è ancora precaria. Le date in cui ilsi sarebbe dovuto giocare sono: inizio il 23 maggio e fine il 6 giugno. Il calendariorimanere invariato ma anche cambiare. Il ...

Dimenticare Miami e tornare coi piedi per terra. Quella rossa, dove ha mosso i primi passi da bambino in Alto Adige e dove, lo scorso anno, si è guadagnato i quarti di finale Slam al. Aveva di fronte Rafa Nadal, l'imperatore della terra, che dall'alto dei suoi 13 titoli a Porte D'Auteuil aveva comunque dovuto battagliare per quasi tre ore. Abbonati a G+ a partire da ...Aveva giocato benissimo anche ale in altri tornei. Penso che tutti si aspettino grandi cose da lui, e sono sicuro che Jannik riuscirà a confermare le aspettative, perché ha una ...La canadese salterà comunque la Billie Jean King Cup tra dieci giorni. Continuano invece i problemi per l'olandese.La superficie verde degli Stati Uniti lancia la corsa verso il secondo Slam stagionale. Per la spagnola, un test verso Roma e Madrid. L'ex campionessa dello US Open, precipitata fuori dalla top 50, sp ...