“Il risultato delle analisi sul tavolo” Denise Pipitone | l’avvocato di Piera Maggio avverte | “Cosa ci hanno chiesto”

(Di martedì 6 aprile 2021) “Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa. Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya e dell’eventuale test del Dna non parteciperemo ad alcun collegamento televisivo”. A parlare in questo modo èGiacomo Frazzitta, il legale di, la mamma discomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo quando aveva 4 anni. La tv russa Primo Canale, che manda in onda la trasmissione Lasciali parlare alla quale Olesya Rostov ha raccontato di essere stata rapita da piccola ed è in cerca di sua madre, avrebbe in mano gli esiti del test del Dna effettuato sulla ragazza. Inoltre la tv avrebbe scelto di non divulgarli prima della messa in onda della trasmissione. A La Repubblica il legale si è detto ...