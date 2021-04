Il pronostico di Ascoli-Monza | 33a giornata di Serie B

(Di martedì 6 aprile 2021) LaB non si ferma più e nel weekend che ci apprestiamo a vivere andrà in scena la 33adi campionato. Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca dii bianconeri padroni di casa sabato ospiteranno l’ambiziosodi Brocchi. Guardando la classifica la partita sembrerebbe senza storia, ma il recente andamento delle due squadre ci fa subito capire che non sarà così. Di seguito ildi. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Sfida molto importante per entrambe le compagini, alla ricerca di obiettivi diversi ma comunque importanti. I padroni di casa sono alla ricerca della salvezza e quindi della permanenza inB, mentre ilvuole la promozione, raggiungendo la massima ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #SERIEB | #Ascoli Vs #Vicenza è una gara della 32°giornata del campionato cadetto. Ecco le probabili formazioni… - ilveggente_it : ?? #SERIEB | Apre la 31° giornata del campionato cadetto lo scontro salvezza al #SanVitoGigiMarulla tra #Cosenza ed… -

Ultime Notizie dalla rete : pronostico Ascoli

Periodico Daily - Notizie

Emiliani sempre in zona play out, a - 4 dal Pordenone e dalla salvezza diretta e a +2 dall'...E QUOTE Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Reggiana ...... anche se ci sarà da fare i conti anche con l', 2 punti avanti i biancazzurri. Servirà un'...E QUOTE Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Monza e ...Di seguito il pronostico di Ascoli-Monza. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Sfida molto importante per entrambe le compagini, alla ricerca di obiettivi diversi ma comunque importanti. I ...I pronostici di lunedì 5 aprile. Non si ferma il calcio nemmeno a Pasquetta e dunque tutti pronti con un altro turno di serie B.