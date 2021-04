Il pizzino di “FT” alle banche italiane troppi Btp

Leggi su formiche

(Di martedì 6 aprile 2021) Forse la pandemia ha solto distolto l’attenzione dal problema, ma non l’ha certo risolto. Anzi, se possibile lo ha aggravato ulteriormente. E ora non si può continuare ad ignorarlo, all’infinito. Il debito pubblico italiano, ma anche francese, torna a spaventare l’Europa proprio mentre si avvicina, un passo alla volta, l’uscita dal tunnel. Quasi tutte le misure messe in campo da Roma e Parigi per fronteggiare la pandemia e i suoi catastrofici effetti, sono state finanziate in disavanzo, complice l’assenza di crescita. Naturale, dunque, un impatto violento sul debito. A lanciare l’allarme è il Financial Times tornato a mettere sotto i riflettori l’esposizione sovrana dei due Stati. Stock (oltre 2.500 miliardi solo per l’Italia), “che risvegliano la preoccupazione per l’Ue”. Perché? Tanto per cominciare c’è una questione di fiducia di chi compra il debito alimentando la spesa corrente di ...