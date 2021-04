Il patto del Mar Nero. Se l’asse Turchia e Ucraina irrita Putin (Di martedì 6 aprile 2021) L’intensificazione delle relazioni turco-ucraine è uno dei principali nuovi sviluppi degli ultimi anni. Rappresenta un importante fattore di stabilità, poiché ristabilisce un equilibrio di forze che era stato turbato dall’annessione russa della Crimea nel marzo 2014, certamente illegale dal punto di vista del rispetto del diritto internazionale, anche se avvenuto nel quadro di un forte inasprimento delle tensioni internazionali a livello sistemico a causa della crisi Ucraina. Russia e Turchia sono “unite” da interessi comuni come il commercio di energia, la vendita di sistemi di armamento (in particolare il sistema missilistico S-400, che permette di controllare il Mar Nero nel suo insieme e parte del Mediterraneo, area che la Turchia guarda sempre più aggressivamente), una comune avversione per i sistemi politici ... Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021) L’intensificazione delle relazioni turco-ucraine è uno dei principali nuovi sviluppi degli ultimi anni. Rappresenta un importante fattore di stabilità, poiché ristabilisce un equilibrio di forze che era stato turbato dall’annessione russa della Crimea nel marzo 2014, certamente illegale dal punto di vista del rispetto del diritto internazionale, anche se avvenuto nel quadro di un forte inasprimento delle tensioni internazionali a livello sistemico a causa della crisi. Russia esono “unite” da interessi comuni come il commercio di energia, la vendita di sistemi di armamento (in particolare il sistema missilistico S-400, che permette di controllare il Marnel suo insieme e parte del Mediterraneo, area che laguarda sempre più aggressivamente), una comune avversione per i sistemi politici ...

