Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 6 aprile: Vittorio pronto a dire addio a Marta? (Di martedì 6 aprile 2021) anticipazioni e curiosità sulla puntata del martedì 6 aprile della soap Il Paradiso delle Signore . Ecco cosa vedremo dalle 15.55 circa su Rai Uno. Umberto riuscirà a convincere Vittorio? Quest’oggi, martedì 6 aprile, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata soap Il Paradiso delle Signore . Ecco cosa vedremo su Rai Uno dalle 15.55 circa. Partiamo con le anticipazioni. Come sappiamo Vittorio Conti , nei giorni scorsi, ha subito un brutto incidente, mentre cercava di recarsi a Parigi da sua moglie Marta. Il patron del Paradiso voleva un faccia a faccia con la fotografa, per chiederle la verità: che cosa è ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 6 aprile 2021)e curiosità sulladel martedì 6della soap Il. Ecco cosa vedremo dalle 15.55 circa su Rai Uno. Umberto riuscirà a convincere? Quest’oggi, martedì 6, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata soap Il. Ecco cosa vedremo su Rai Uno dalle 15.55 circa. Partiamo con le. Come sappiamoConti , nei giorni scorsi, ha subito un brutto incidente, mentre cercava di recarsi a Parigi da sua moglie. Il patron delvoleva un faccia a faccia con la fotografa, per chiederle la verità: che cosa è ...

Advertising

playblogtv : #ascoltitv day pomeriggio Paradiso delle Signore ottiene 1.908.000 con il 14.91 % segue l'Anteprima ViD con 1.791.… - LIDAMUGNAI : RT @intoscana: Quest’estate per accedere a #CalaViolina, una delle spiagge più belle e rinomate della #Maremma, sarà necessario prenotarsi… - DavidMo85176905 : RT @intoscana: Quest’estate per accedere a #CalaViolina, una delle spiagge più belle e rinomate della #Maremma, sarà necessario prenotarsi… - clokemaddy : RT @intoscana: Quest’estate per accedere a #CalaViolina, una delle spiagge più belle e rinomate della #Maremma, sarà necessario prenotarsi… - intoscana : Quest’estate per accedere a #CalaViolina, una delle spiagge più belle e rinomate della #Maremma, sarà necessario pr… -