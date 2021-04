Il ministro della Transizione Ecologica | ' Il Ponte sullo Stretto mi lascia perplesso'

Advertising

M_Fedriga : A @QRepubblica hanno fatto vedere degli estratti del libro, poi ritirato, di #Speranza . Sono esterrefatto che il m… - M_Fedriga : A @QRepubblica stanno facendo vedere degli estratti del libro ritirato del ministro #Speranza . Sono esterrefatto c… - borghi_claudio : Come spiega questo odontoiatra arriverà prima la burocrazia della Consulta. Obbligo vaccinale per i sanitari: ing… - paoliblu : RT @GabbonNoEuro: ringraziamo il nostro ministro della salute #Speranzadimettiti - Luce19816040 : RT @aciapparoni: Caro ministro #Lamorgese, dopo pranzo le mie 2 figlie (18 e 14 anni) hanno fatto una passeggiata fino al Colosseo. Sono ri… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro della

Insulti e cori contro ilSalute Roberto Speranza, ma anche toni critici nei confronti del leaderLega Matteo Salvini, questo pomeriggio a Roma davanti alla Camera dei Deputati in piazza Montecitorio. Ci ...... presso il Palazzo storicocapitale, ha avuto un colloquio con il presidente del Consiglio presidenziale Mohamed Younis Ahmed al. Menfi. Il premier era accompagnato daldegli Esteri ...Secondo l’ambasciatore, insomma, “sono stati fatti passi in avanti” che verranno approfonditi nel corso dell’imminente visita della ministra degli Interni Luciana Lamorgese a Tripoli. La questione ...La Gran Bretagna si sta avvicinando ufficialmente all'uscita dal lockdown anti-Covid. Boris Johnson annuncia quindi la seconda fase della road map per contrastare la pandemia di Covid e ...