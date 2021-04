Il Liberty – Milano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Liberty Viale Monte Grappa, 6 – 20124 Milano Tel. 02/29011439 Sito Internet: www.il-Liberty.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 19/22€, primi 19/22€, secondi 20/32€, dolci 10€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo; Domenica OFFERTALa cucina di Andrea Provenzani, chef del Liberty, è di stampo tradizionale anche se in alcuni piatti traspare la ricerca di innovazione e sul prodotto: non a caso, infatti, il filo conduttore di ogni pietanza è l’equilibrio dei sapori e l’esaltazione della materia prima. Se a pranzo c’è una proposta più “easy” ma comunque curata, la sera, oltre alla scelta à la carte, sono presenti 3 percorsi degustazioni da 3, 5 e 7 portate rispettivamente a 50, 65 e 80 euro, composti esclusivamente sul momento, oppure, per gli amanti della tradizione c’è il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) IlViale Monte Grappa, 6 – 20124Tel. 02/29011439 Sito Internet: www.il-.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 19/22€, primi 19/22€, secondi 20/32€, dolci 10€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo; Domenica OFFERTALa cucina di Andrea Provenzani, chef del, è di stampo tradizionale anche se in alcuni piatti traspare la ricerca di innovazione e sul prodotto: non a caso, infatti, il filo conduttore di ogni pietanza è l’equilibrio dei sapori e l’esaltazione della materia prima. Se a pranzo c’è una proposta più “easy” ma comunque curata, la sera, oltre alla scelta à la carte, sono presenti 3 percorsi degustazioni da 3, 5 e 7 portate rispettivamente a 50, 65 e 80 euro, composti esclusivamente sul momento, oppure, per gli amanti della tradizione c’è il ...

Ultime Notizie dalla rete : Liberty Milano Giovedì l'ultimo saluto all'architetto Valeria Scandellari La Spezia - Si è spenta il 2 aprile scorso a Milano l'architetto Valeria Scandellari Bertoni, spezzina, massima autorità nonché studiosa dello Stile Liberty spezzino. A lungo docente, era stata assistente dell'architetto Degl'Innocenti all'...

I costumi ritrovati della Turandot, in mostra al Museo del Tessuto di Prato ... uno dei grandi protagonisti del Liberty italiano, che aveva già collaborato col compositore ... i bozzetti delle scenografie, anch'essi da collezioni private e dall' Archivio Storico Ricordi di Milano; ...

