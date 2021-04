Il Kosovo elegge una presidente donna: è la giurista Vjosa Osmani. “Ragazze, ogni vostro sogno può diventare realtà” (Di martedì 6 aprile 2021) “Le Ragazze hanno il diritto di diventare ciò in cui credono e ogni vostro sogno può diventare realtà”. Le prime parole da presidente del Kosovo di Vjosa Osmani sono state per le donne, per incoraggiarle a seguire le loro ambizioni. La prima priorità, ha sottolineato, è la lotta alla pandemia: “Abbiamo perso molte vite e possiamo perderne tante altre”, ha affermato, ringraziando tutti i deputati che l’hanno sostenuta, compresi quelli del partito Ldk (Lega democratica del Kosovo), dal quale nei mesi scorsi è stata estromessa per divergenze con la dirigenza del partito. “Mi impegno a lavorare per il rafforzamento delle strutture statali e dello stato di diritto“, ha assicurato e si è poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) “Lehanno il diritto diciò in cui credono epuò”. Le prime parole dadeldisono state per le donne, per incoraggiarle a seguire le loro ambizioni. La prima priorità, ha sottolineato, è la lotta alla pandemia: “Abbiamo perso molte vite e possiamo perderne tante altre”, ha affermato, ringraziando tutti i deputati che l’hanno sostenuta, compresi quelli del partito Ldk (Lega democratica del), dal quale nei mesi scorsi è stata estromessa per divergenze con la dirigenza del partito. “Mi impegno a lavorare per il rafforzamento delle strutture statali e dello stato di diritto“, ha assicurato e si è poi ...

