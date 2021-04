Il governo apre ai tifosi all’Olimpico per gli Europei di giugno. La rabbia dal mondo dello spettacolo: «Decidano anche sui concerti» (Di martedì 6 aprile 2021) Tornano i tifosi allo stadio, almeno per gli Europei. Come dall’Ansa, il governo ha dato il via libera a Federcalcio il via libera per consentire la presenza del pubblico nelle gare del Campionato di calcio europeo che si giocheranno in Italia durante l’estate. In totale si parla di quattro gare: tutte previste allo Stadio Olimpico di Roma. A confermare questa notizia è una lettera ufficiale inviata dal ministro della Salute Roberto Speranza al presidente della Figc Gabriele Gravina. I protocolli per garantire il rispetto delle norme anti Covid verranno definiti dal Comitato Tecnico Scientifico che dovrà occuparsi di capire quanti tifosi potranno accedere alle strutture e quali comportamenti dovranno seguire. Dopo oltre un anno di stadi vuoti, il commento di Gravina non poteva che essere entusiasta: «La ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) Tornano iallo stadio, almeno per gli. Come dall’Ansa, ilha dato il via libera a Federcalcio il via libera per consentire la presenza del pubblico nelle gare del Campionato di calcio europeo che si giocheranno in Italia durante l’estate. In totale si parla di quattro gare: tutte previste allo Stadio Olimpico di Roma. A confermare questa notizia è una lettera ufficiale inviata dal ministro della Salute Roberto Speranza al presidente della Figc Gabriele Gravina. I protocolli per garantire il rispetto delle norme anti Covid verranno definiti dal Comitato Tecnico Scientifico che dovrà occuparsi di capire quantipotranno accedere alle strutture e quali comportamenti dovranno seguire. Dopo oltre un anno di stadi vuoti, il commento di Gravina non poteva che essere entusiasta: «La ...

