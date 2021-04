Il Garante delle Marche: “Ripensare la scuola confrontandosi con gli studenti” (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA – “Sono ancora diversi i problemi in cerca di un’adeguata soluzione ma possiamo utilizzare questa situazione di grande difficoltà per ripensare la scuola in una dimensione completamente diversa, che sappia aprirsi alle sfide del presente e del futuro attraverso un confronto franco e aperto tra tutte le componenti, tra cui gli studenti”. È uno dei passaggi salienti del saluto che il Garante regionale dei diritti delle Marche, Giancarlo Giulianelli, rivolge agli studenti marchigiani, alla vigilia della ripresa della didattica in presenza al 100% nelle scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e al 50% nelle scuole secondarie di secondo grado. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA – “Sono ancora diversi i problemi in cerca di un’adeguata soluzione ma possiamo utilizzare questa situazione di grande difficoltà per ripensare la scuola in una dimensione completamente diversa, che sappia aprirsi alle sfide del presente e del futuro attraverso un confronto franco e aperto tra tutte le componenti, tra cui gli studenti”. È uno dei passaggi salienti del saluto che il Garante regionale dei diritti delle Marche, Giancarlo Giulianelli, rivolge agli studenti marchigiani, alla vigilia della ripresa della didattica in presenza al 100% nelle scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e al 50% nelle scuole secondarie di secondo grado.

Advertising

LFacciato : @FieroItalico @noitre32 Certo!!! Assolutamente si! Ma se non batte ciglio in garante della Costituzione capisci che… - CronacheMc : L'APPELLO di Giancarlo Giulianelli, Garante regionale dei diritti: «L’eccezionalità del momento richiede l’attivazi… - Segugio_it : #AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha segnalato al Governo delle richieste sull'eliminazione… - SoniaLaVera : RT @riktroiani: per la ripresa delle attività sportive in piena sicurezza'. Cosi' Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adole… - aspettaaspetta : RT @riktroiani: per la ripresa delle attività sportive in piena sicurezza'. Cosi' Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adole… -