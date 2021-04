Il focolaio della nazionale investe la Serie A

(Di martedì 6 aprile 2021) Ilche ha colpito il gruppoitaliana nell'ultima sosta, quella chiusa con la doppia trasferta in Bulgaria e Lituania, allunga la sua ombra sullaA. L'elenco dei nomi dei contagiati si sta allungando con il passare delle ore e dagli staff tecnici e federali è arrivato ai giocatori, come era prevedibile che accadesse vista la vicinanza nel gruppo azzurro che ha trascorso insieme una decina di giorni spostandosi tra Coverciano, Parma, Sofia e Vilnius: viaggi, pranzi e cene. Una bolla che non è riuscita a proteggere i nazionali all'ultima sostastagione, la più delicata perché arrivata nel mezzo delle volate scudetto, Champions League e salvezza e con tempi tiratissimi per scontare eventuali recuperi di partite saltate. La progressione deldal ...

'Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi - il comunicatoJuventus - . Il ...Nazionale Si allunga dunque la lista degli azzurri che hanno contratto il virus al rientro dagli impegniNazionale. Il tour de force con i tre impegni ravvicinati in occasione delle ...Dopo i timori sul focolaio nel gruppo azzurro della Nazionale italiana (ultimi positivi il cagliaritano Cragno e il torinista Sirigu), i tamponi effettuati tra i nerazzurri sono risultati tutti ...Dopo i casi dei giocatori partenopei, che portarono gli azzurri a non partire per Torino il 4 ottobre, la sfida in programma domani perde l'esterno, anche lui vittima del focolaio scoperto in nazional ...