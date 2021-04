Il declino del Sud peggiora Ora vale il 22% del Pil italiano La ricchezza prodotta 25 anni fa era del 24% E i giovani senza lavoro continuano a scappare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 aprile 2021) Tante promesse per il Sud, ma l’economia del Mezzogiorno resta con il freno a mano tirato. Una ricerca appena diffusa dall’Ufficio studi di Confcommercio sostiene che negli ultimi venticinquela quota di Pildalle regioni del Mezzogiorno sul totale nazionale è diminuita, passando da oltre il 24% del 1995 al 22% del 2019, con un livello di occupazione che ha evidenziato una crescita cumulata pari ad appena un quarto della media nazionale (4,1% contro il 16,4%). Un fenomeno, quest’ultimo, che sconta prentemente gli effetti della riduzione della popolazione residente, in particolare quellale, che al Sud si è ridotta di oltre 1,5 milioni nel periodo considerato. Tra le principali cause di questa disparità, secondo l’Ufficio studi di Confcommercio “difetti strutturali come burocrazia, criminalità e ...