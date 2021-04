Il Covid e la generazione perduta della Chiesa italiana

(Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Tra poco si dovrà parlare di una vera e propriadi sacerdoti per la. Spazzata via dal, che ha messo in risalto il loro ruolo nella società ma ha presentato un conto ben più grandestessa crisi delle vocazioni che da anni affligge il cattolicesimo nazionale. Sono 269 i sacerdoti morti a causa del-19 in Italia nel primo annopandemia, rileva il Sir, l'agenzia dei vescovi italiani, Dal 1 marzo 2020 al 1 marzo 2021, le regioni più colpite sono state quelle del Nord (78% del totale): a guidare la classifica è la Lombardia con 88 decessi (33%), Emilia Romagna con 36 (14%), Trentino Alto Adige con 28 (10%), Piemonte con 22 (8%) e Veneto con 17 (6%). A seguire, tra le Regioni del Centro (11%) ...

Advertising

carlaruocco1 : Il discorso di @GiuseppeConteIT ci proietta verso un nuovo @Mov5Stelle. Con il Governo #Conte2 il Paese ha ottenuto… - StefanoCovello : Si tratta della firma su un pacchetto di salvataggio covid-19 da 2 trilioni di dollari e ha introdotto un'altra pro… - swonsae : Siete la generazione più ignorante, come avete potuto permettere di farvi iniettare un siero sperimentale nel vostr… - mariorossinet : Le Crudeltà Che Abbiamo Inflitto Ai Bambini Sotto La Bandiera Del Covid-19 Non Sono Etiche Ma Immorali, Stiamo Deva… - ellellev_ : RT @VanityFairIt: I bambini, grandi dimenticati di questa pandemia. Ne abbiamo parlato con l'esperto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid generazione

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Secondo Massimo Recalcati ("No alla", la Repubblica , 23 novembre 2020), "Insegnare davanti ad uno schermo significa non indietreggiare di fronte alla necessità di trovare un nuovo ...Insieme hanno messo a frutto una lunga esperienza nel mondo dell'arredo di design, e in particolare nel settore dei led ad alta tecnologia di ultima, lanciando sul mercato un prodotto ...Cantieri aperti, palazzi nuovi o restaurati accanto a edifici rovinati: tra fiducia e amarezza cosa dicono i cittadini a tanti anni dal sisma del 6 aprile 2009. Commemorazioni ridotte Nella duecentes ...Effetto Covid: la Lombardia ha perso 2,4 anni di vita, il 10% di un’intera generazione. Ma la lancetta dell’attesa di vita alla nascita in Italia, con la pandemia è andata indietro in media quasi di ...