Il coronavirus e i nuovi dati sui contagi all'aperto: stiamo sbagliando tutto? (Di martedì 6 aprile 2021) In Irlanda solo lo 0,1% dei casi noti è riconducibile ad un'infezione avvenuta all'esterno. Sul tema ci sono vari studi, non tutti attendibili, ma in generale è assodato che i luoghi chiusi ci ...

