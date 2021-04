Il cinema proietta la messa in diretta, polemica a Fiorano: "Non era mica un film" (Di martedì 6 aprile 2021) Un cinema di Fiorano ha aperto al pubblico per proiettare una messa in diretta e questo ha scatenato comprensibili polemiche; il parroco locale però ribatte: 'Non era mica un film'. Da diversi mesi i cinema sono chiusi a causa dell'emergenza sanitaria, ma un cinema di Fiorano ha aperto al pubblico per la proiezione su schermo della messa in diretta e questo ha sollevato comprensibili polemiche. Il parroco della Chiesa di San Giovanni Battista ha replicato a queste critiche sostenendo che il DCPM vieta le attività cinematografiche e teatrali, non le funzioni religiose. In breve tempo, l'immagine di decine e decine di persone in sala per assistere in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 aprile 2021) Undiha aperto al pubblico perre unaine questo ha scatenato comprensibili polemiche; il parroco locale però ribatte: 'Non eraun'. Da diversi mesi isono chiusi a causa dell'emergenza sanitaria, ma undiha aperto al pubblico per la proiezione su schermo dellaine questo ha sollevato comprensibili polemiche. Il parroco della Chiesa di San Giovanni Battista ha replicato a queste critiche sostenendo che il DCPM vieta le attivitàtografiche e teatrali, non le funzioni religiose. In breve tempo, l'immagine di decine e decine di persone in sala per assistere in ...

