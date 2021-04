Il Centro Antiviolenza di Perugia rischia di chiudere per mancanza di fondi | Di re denuncia l’assenza dello Stato

(Di martedì 6 aprile 2021) “Il governo non programma risorse strutturali, i Centrisono costretti a sospendere le attività, mentre i femminicidi e le violenze sulle donne non accennano certo a diminuire. Ma evidentemente questa non è una priorità per il nostro governo”. Così si chiude il comunicato stampa dell’associazione D.i.re. che rende noto “un altro spazio delle donne L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ro96689588 : RT @sasa1954123: Poi però, per l'8 marzo, ci danno le mimose e, quando c'è un femminicidio, si dolgono! Perugia, #Umbria Chiude il Centro… - LameziaInforma : Donate uova di Pasqua ad ospedale e centro antiviolenza lametini - EMinzon1967 : RT @sasa1954123: Poi però, per l'8 marzo, ci danno le mimose e, quando c'è un femminicidio, si dolgono! Perugia, #Umbria Chiude il Centro… - il_sankarista : RT @GrifoRampante: Chiude il Centro antiviolenza, ha ospitato 1800 donne e 164 minori: «Non ci danno i soldi» - MariaAdeleNari : RT @GrifoRampante: Chiude il Centro antiviolenza, ha ospitato 1800 donne e 164 minori: «Non ci danno i soldi» -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Antiviolenza

IlLiberaMente di Gravina si sposta. Cambio di sede per il Cav LiberaMente che a partire da martedì 6 aprile, si trasferisce in via Sottile Meninni al civico 9. Ilè stato ...Non ultima la collaborazione con Donne Insieme Valdelsa, giusto? "Nel 2020 grazie alla collaborazione con Donne Insieme Valdelsa e quindi con ildella Valdelsa abbiamo organizzato ...L’associazione D.i.re espone il caso del centro antiviolenza di Perugia, che rischia di chiudere per mancanza di fondi.La Spezia – Stalker arrestato dai carabinieri della compagnia di Sarzana: i militari agli ordini del capitano Luca Panfilo hanno trascorso la Pasqua facendo scattare le manette ai polsi di un cittadin ...