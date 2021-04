Il caso Serbia: "Vaccinazioni anche a stranieri, ma non a tutti: bisogna avere determinati requisiti" (Di martedì 6 aprile 2021) Ritardi e stop forzati in gran parte d’Europa, Vaccinazioni che arrancano in territorio balcano, mentre la campagna in Serbia prosegue a spron battuto e ora apre anche ai cittadini stranieri. Ma attenzione: il governo di Belgrado, fautore di campagna di immunizzazione che nel Vecchio Continente ha pochi eguali (il Paese vanta circa 38 dosi di vaccino somministrate ogni 100 abitanti, ndr), offre la possibilità a tanti, ma non a tutti. Raggiunta da HuffPost, l’Ambasciata serba in Italia specifica che la vaccinazione viene offerta ai cittadini stranieri che rispettano determinati requisiti, intrattengono rapporti professionali/di lavoro con la Serbia dovendovi soggiornare per comprovati motivi. “Non si deve creare confusione: le ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Ritardi e stop forzati in gran parte d’Europa,che arrancano in territorio balcano, mentre la campagna inprosegue a spron battuto e ora apreai cittadini. Ma attenzione: il governo di Belgrado, fautore di campagna di immunizzazione che nel Vecchio Continente ha pochi eguali (il Paese vanta circa 38 dosi di vaccino somministrate ogni 100 abitanti, ndr), offre la possibilità a tanti, ma non a. Raggiunta da HuffPost, l’Ambasciata serba in Italia specifica che la vaccinazione viene offerta ai cittadiniche rispettano, intrattengono rapporti professionali/di lavoro con ladovendovi soggiornare per comprovati motivi. “Non si deve creare confusione: le ...

Advertising

VEventuali : @valegrande73 dove si è voluto lo sono stati (vedi USA, GB, Israele, persino la Serbia sta meglio) In ogni caso, un… - MariZar8 : RT @Libero_official: Il caso del Conte Avogadro: ha prenotato il #vaccino in #Serbia, ha scelto il siero e ora è libero di viaggiare. Tutto… - Lorik_Podolska : RT @Libero_official: Il caso del Conte Avogadro: ha prenotato il #vaccino in #Serbia, ha scelto il siero e ora è libero di viaggiare. Tutto… - il_piccolo : L’ultima denuncia riguarda la costruzione di un’enorme fabbrica di pneumatici - ricatti88 : RT @Libero_official: Il caso del Conte Avogadro: ha prenotato il #vaccino in #Serbia, ha scelto il siero e ora è libero di viaggiare. Tutto… -