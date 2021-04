Il caso Denise Pipitone-Olesya Rostova si è trasformato in una grottesca telenovela ma l’avvocato di Piera Maggio non ci sta (Di martedì 6 aprile 2021) Denise Pipitone Russia: ha ormai assunto i contorni di una grottesca telenovela la vicenda della 20enne Olesya Rostova. La tv russa che ha lanciato il suo appello in cerca della madre biologica, infatti, è come se si fosse impossessata del caso per strumentalizzarlo ‘ad hoc’. Lo scopo? Trarne beneficio mediatico in termini di share e ascolti. La famiglia Pipitone, infatti, non ha avuto modo di conferire direttamente e privatamente con Olesya, ‘ostaggio’ del programma televisivo che ha deciso di comunicare pubblicamente e in diretta televisiva l’esito dell’esame del Dna della ragazza. Denise Pipitone-Olesya Rostova: grottesca ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 aprile 2021)Russia: ha ormai assunto i contorni di unala vicenda della 20enne. La tv russa che ha lanciato il suo appello in cerca della madre biologica, infatti, è come se si fosse impossessata delper strumentalizzarlo ‘ad hoc’. Lo scopo? Trarne beneficio mediatico in termini di share e ascolti. La famiglia, infatti, non ha avuto modo di conferire direttamente e privatamente con, ‘ostaggio’ del programma televisivo che ha deciso di comunicare pubblicamente e in diretta televisiva l’esito dell’esame del Dna della ragazza....

