“Il caso Chiesa”: giocherà due volte la stessa giornata con due maglie diverse (Di martedì 6 aprile 2021) In campo due volte, nella stessa giornata, con due maglie diverse. Miracoli del mercato, ma anche dei numerosi rinvii che mai come quest’anno a causa del Covid sembrano essere molto più probabili del previsto. E’ quanto aspetta domani sera a Federico Chiesa, che, qualora dovesse scendere in campo nella partita contro il Napoli (molto probabile considerando la recente positività di Bernardeschi) disputerebbe di nuovo la terza giornata di Serie A. Già in campo con la maglia della Fiorentina nel match contro la Sampdoria perso 1-2 dai viola, domani sera riscenderà in campo nella stessa giornata, ma questa volta con la maglia della Juventus, nel match contro il Napoli, fondamentale per i bianconeri. Non è la prima volta che si verifica ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) In campo due, nella, con due. Miracoli del mercato, ma anche dei numerosi rinvii che mai come quest’anno a causa del Covid sembrano essere molto più probabili del previsto. E’ quanto aspetta domani sera a Federico, che, qualora dovesse scendere in campo nella partita contro il Napoli (molto probabile considerando la recente positività di Bernardeschi) disputerebbe di nuovo la terzadi Serie A. Già in campo con la maglia della Fiorentina nel match contro la Sampdoria perso 1-2 dai viola, domani sera riscenderà in campo nella, ma questa volta con la maglia della Juventus, nel match contro il Napoli, fondamentale per i bianconeri. Non è la prima volta che si verifica ...

