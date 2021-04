Il calvario di Zaki non ha fine. Il Cairo rimanda ancora la scarcerazione. Ira della difesa: la salute è in stato critico (Di martedì 6 aprile 2021) Passano le udienze per la scarcerazione di Patrick Zaki (leggi l’articolo) ma il copione resta sempre lo stesso. Come in un perenne déjà-vu anche l’udienza di ieri in cui si doveva affrontare il caso della detenzione illegale in Egitto dello studente dell’Università di Bologna, si è rivelata un flop con i giudici che hanno preso tempo prima di decidere sull’istanza avanzata dalla difesa che chiede una misura alternativa al carcere. Che questo delicato e atteso appuntamento giudiziario non fosse nato sotto i migliori auspici è apparso chiaro sin dalla mattina quando la polizia, contrariamente a quanto accaduto nelle udienze precedenti, ha impedito l’ingresso in aula dei diplomatici di Italia, Francia, Canada e Stati Uniti. Così in un clima surreale è andata in scena l’ennesima riunione dei giudici del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Passano le udienze per ladi Patrick(leggi l’articolo) ma il copione resta sempre lo stesso. Come in un perenne déjà-vu anche l’udienza di ieri in cui si doveva affrontare il casodetenzione illegale in Egitto dello studente dell’Università di Bologna, si è rivelata un flop con i giudici che hanno preso tempo prima di decidere sull’istanza avanzata dallache chiede una misura alternativa al carcere. Che questo delicato e atteso appuntamento giudiziario non fosse nato sotto i migliori auspici è apparso chiaro sin dalla mattina quando la polizia, contrariamente a quanto accaduto nelle udienze precedenti, ha impedito l’ingresso in aula dei diplomatici di Italia, Francia, Canada e Stati Uniti. Così in un clima surreale è andata in scena l’ennesima riunione dei giudici del ...

