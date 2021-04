Ikea | il cuscino adesso si indossa

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 aprile 2021) Il fatto che lo si possa trovare alla voce Letti e materassi ma che al contempo si possa indossare, la dice tutta sull’anomalia di una vita trascorsa in pandemia che ha trasformato in normalità ciò che fino a un anno e mezzo fa era impensabile.Ikea ha lanciato in questi giorni anche in Italia Fältmal, un cuscino che una volta aperto diventa un piumino nel quale infilarsi al primo freschino. Un’evoluzione della copertina del divano però da passeggio. «Un cuscino-imbottito che ti tiene al caldo quando viaggi, ti stendi sull’amaca o ti rannicchi sul divano» scrivono sul sito «la geniale chiusura a bottone impedisce che scivoli quando ti allunghi per prendere il caffè». Nel Regno Unito è bastato che la notizia si diffondesse per farlo sparire dal commercio (almeno quello on line). Il prezzo è abbordabile: in Italia parliamo di 24,95 euro ma la cifra è equivalente sia se pagata in dollari che in sterline. Il design è semplice e il modello è allungato, così da non prendere freddo sulle gambe. Il prodotto non può che avere un risvolto ecosostenibile: leggiamo infatti che l’imbottitura è realizzata in poliestere riciclato. «Vogliamo avere un impatto positivo sul pianeta» leggiamo alla voce Fältmal «entro il 2030 tutti i materiali usati per realizzare i nostri prodotti saranno riciclati o rinnovabili oltre che ricavati da fonti gestite responsabilmente».