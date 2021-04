I PASSAPORTI VACCINALI SONO STATI PIANIFICATI MOLTO PRIMA DEL COVID

(Di martedì 6 aprile 2021) Il 1 novembre 2019 l’eccellente pubblicazione Age of Autism ha pubblicato quanto segue : E proprio nelle ultime settimane, senza pubblicità, la Commissione Europea ha pubblicato un documento concepito per far sì che un ID vaccinale venga allegato al passaporto europeo entro il 2022. Senza andare troppo lontano nel marzo del 2019 (risulta Luglio a causa di un trasferimento proviene da Database Italia.

Ultime Notizie dalla rete : PASSAPORTI VACCINALI

... se non perpetuamente, a un regime onnipervasivo di controllo sopra e sotto la pelle, con tanto di, tamponi effettuati più volte alla settimana e magari vaccinazioni che si ...... non teme di esprimersi pubblicamente contro una 'strada', traed altri strumenti simili per lavorare, viaggiare, entrare nei locali, quindi, sostanzialmente, per vivere, che ...C’è fiducia su riaperture e ritorno della mobilità, grazie alla bella stagione e soprattutto all’avanzata della campagna vaccinale. Mentre l’Unione Europea programma l’introduzione di un passaporto ...In attesa del Digital Green Certificate europeo e delle altre soluzioni per standardizzare i certificati vaccinali o l’esito di tamponi e test sierologici, Singapore parte in avanscoperta: sarà il ...