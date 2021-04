I nominati della settima puntata de 'L'Isola dei Famosi' (Di martedì 6 aprile 2021) Andrea Cerioli e Drusilla Gucci sono i nominati della settima puntata de ' L'Isola dei Famosi '. Drusilla è stata la naufraga che ha ricevuto più nomination dai suoi compagni. La motivazione per tutti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 aprile 2021) Andrea Cerioli e Drusilla Gucci sono ide ' L'dei'. Drusilla è stata la naufraga che ha ricevuto piùon dai suoi compagni. La motivazione per tutti ...

Advertising

_magnopaolo_ : @NandoPiscopo1 @Zorochan_1 @footballmilan @CapitanBergomi @puigisismo Ma non è vero raga ??. Io ne ho preso solo uno… - BorgeseGiovanni : @FabrizioSapia Fabrizio, penso che ci sia troppo dislivello tra questi giocatori nominati ed il livello raggiunto… - MauroCapozza : RT @erretti42: “l’indagine dura da mesi ed è stata avviata da quei Servizi segreti nominati da Conte e su cui il perfido ex premier non vol… - notautore : @bellatrixtibo @mgmaglie L'errore che si sta compiendo (volontario o meno) è di estendere il lecito sarcasmo della… - Hinata29276833 : @io_pdf @eliscrivecose Se avessero perso contro Pettinelli-Peparini avrebbero avuto più possibilità di salvarsi ed… -