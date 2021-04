I Guns N’ Roses annunciano l’unica data italiana del tour

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 aprile 2021) Live Nation è lieta di annunciare l`unicadeiN'che torneranno in Italia per un nuovo attesissimo concerto, il 10 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano. IN'tornano nel nostro paese dopo l`ultima apparizione al Firenze Rocks nell'estate del 2018, dove si esibirono nella seconda giornata del festival e comparirono a sorpresa durante il concerto dei Foo Fighters, regalando un'inedita performance sulle note di It's so easy, divenuta immediatamente virale sul web in tutto il mondo. Nel 2016 iN`sono ritornati sulla scena live internazionale con il loro Not in This Lifetime, prodotto da Live Nation, che ha venduto oltre 5 milioni e mezzo di biglietti, divenendo il terzo ...