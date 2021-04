(Di martedì 6 aprile 2021) ROMA, 4 aprile 2021 /PRNewswire/Il programma per la ricostruzione degli organiinfantili offre interventi chirurgici gratuiti aimeno abbienti affetti da gravi malformazioni congenite deio che hanno perso ia seguito di un trauma. Il programma ha ottenuto il sostegno di molti cittadinini, tra cui i medici dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (Vaticano), dell'Ospedale Infermi (Rimini) e dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo (Trieste). Il programma è stato ispirato da Thien Nhan, il "bambino del miracolo", un neonato abbandonato alla nascita e lasciato a morire in una giungla del Vietnam. Essendo stato ferocemente straziato da animali selvatici, aveva subito la perdita totale deie di una gamba. ...

lifestyleblogit : I bambini vietnamiti con problemi uro-genitali ringraziano l'Italia - -

Ultime Notizie dalla rete : bambini vietnamiti

Adnkronos

... in particolare tra civili, donne e. La seconda sessione si terrà il 19 aprile: sarà un ...turno di presidenza al Consiglio di sicurezza? Provi a descrivere lo stile dei diplomatici. ?...ROMA, 4 aprile 2021 /PRNewswire/ - - Il programma per la ricostruzione degli organi genitali infantili offre interventi chirurgici gratuiti aimeno abbienti affetti da gravi malformazioni congenite dei genitali o che hanno perso i genitali a seguito di un trauma. Il programma ha ottenuto il sostegno di molti cittadini ...ROMA, 4 aprile 2021 /PRNewswire/ — Il programma per la ricostruzione degli organi genitali infantili offre interventi chirurgici gratuiti ai bambini vietnamiti meno abbienti affetti da gravi ...Le facce di quei bambini e di quelle persone abbandonate ai flutti del mare per scappare da un regime sanguinario furono per me il simbolo di una frattura con tutto ciò che avevo pensato e immaginato ...