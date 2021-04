Highlights e gol Manchester City-Borussia Dortmund 2-1: Champions League 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 6 aprile 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Manchester City-Borussia Dortmund 2-1, match dell’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Le reti di de Bruyne (19?) e Foden (90?) scacciano via i fantasmi per Guardiola che all’84’ ha dovuto fare i conti con la paura per il pareggio solo momentaneo degli avversari con Reus su assist del solito Haaland. LA MOVIOLA PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Glie le azioni salienti di2-1, match dell’andata dei quarti di finale di. Le reti di de Bruyne (19?) e Foden (90?) scacciano via i fantasmi per Guardiola che all’84’ ha dovuto fare i conti con la paura per il pareggio solo momentaneo degli avversari con Reus su assist del solito Haaland. LA MOVIOLA PAGELLE SportFace.

Advertising

RaiSport : Stefano #Sensi porta in vantaggio l'#Italia due minuti dopo il suo ingresso in campo!! ?????? La diretta streaming, t… - sportface2016 : #RealMadridLiverpool: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS #ChampionsLeague #Ucl - settalese : RT @USCremonese: ?? #COSCRE Online gli highlights del match del 'San Vito/Marulla' ??? con il Cosenza deciso dal gol di Strizzolo ???? https:/… - tuttoatalanta : Dea forza tre, all'andata con la Fiorentina netta supremazia: rivedi gol e highlights - LucaBrindisino : #Pisa-#Lecce 0-1 Compattezza, concentrazione, freddezza. Così il Lecce s’impone facendo meno del Pisa in una partit… -