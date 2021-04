Guns N’ Roses a San Siro nel 2022 | la musica dal vivo prova a ripartire

(Di martedì 6 aprile 2021) La minaccia Covid è ancora alta, ma la musica guarda al futuro con ottimismo, con la speranza che i concerti dal vivo tornino il più presto possibile ad affollare gli stadi e i palazzetti come in quel tempo in cui le mascherine le indossavano solo i medici e gli infermieri delle terapie intensive. È su questa scia che i Guns N’ Roses annunciano in pompa magna il loro ritorno in Italia: la data, al momento, è fissata per il 10 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano, un evento unico che vedrà l’apertura affidata al grande Gary Clark Jr.

Advertising

SkyTG24 : Guns N’ Roses a Milano annunciato il concerto a San Siro a luglio 2022 - nunziata770 : I Guns n’ Roses hanno annunciato le date del loro tour,verranno a Milano a luglio,qualcuno che mi paga il viaggio e… - lucyLP81866 : @Ketelin_sf @gunsnroses @DuffMckaganArg Sì ne sono sicura.. il vostro affetto è unico e grandioso. Il Brasile ha un… - BinaryOptionEU : RT '.@gunsnroses in Italia per un nuovo attesissimo concerto: la data. - bluekkhyun : vi giuro c’è un tipo dei guns n roses con la fascia che assomiglia a chrollo -

Ultime Notizie dalla rete : Guns Roses

A quattro anni di distanza dall'esibizione di Firenze del 2018, iN'torneranno in Italia dopo 4 anni. Per il tour europeo del 2022, l'unica tappa italiana sarà a Milano il 10 luglio del 2022, allo stadio Meazza di San Siro. I biglietti saranno ...N'torneranno in Italia per un nuovo attesissimo concerto, il 10 luglio 2022 allo Stadio San Siro di Milano. L'unica data in programma per il concerto milanese segue l'ultima apparizione al ...I Guns N' Roses annunciano l'unica data italiana del loro prossimo tour fissandola per il 10 luglio del 2022 allo Stadio San Siro di Milano. Con la speranza che, fino ad allora, i concerti dal vivo ...La lista è varia e spazia dai AC/DC ai Nirvana, passando per i Metallica, i Foo Fighters, i Guns N' Roses, i Green Day, i Black Sabbath e molti altri ancora. Durante il mese di marzo le band si sono ...