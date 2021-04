Gruppo Ferrarini, la Ruocco alla guerra dei prosciutti. Il Mef appoggia la Holding estera Pini contro Bonterre con Intesa e Unicredit (Di martedì 6 aprile 2021) Avere i prosciutti sugli occhi è stata una prerogativa di varie Commissioni parlamentari d’inchiesta del passato, compresa quella sulle banche, che però adesso è presieduta dalla M5S Carla Ruocco (nella foto), che gli occhi vuole aprirli bene anche sui prosciutti, quelli veri e commercialmente blasonati come i Ferrarini. Un nome familiare a chi frequenta gastronomie e supermercati di tutto il Paese, ma che è finito in concordato dopo che nel 2018 il patrimonio netto è diventato negativo per 123 milioni e il debito è schizzato a 360 milioni. Da qui è nato un braccio di ferro tra il Gruppo Pini e la cordata guidata da Bonterre, e sostenuta da Intesa Sanpaolo e Unicredit, per rilevare la società di salumi tracollata anche ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Avere isugli occhi è stata una prerogativa di varie Commissioni parlamentari d’inchiesta del passato, compresa quella sulle banche, che però adesso è presieduta dM5S Carla(nella foto), che gli occhi vuole aprirli bene anche sui, quelli veri e commercialmente blasonati come i. Un nome familiare a chi frequenta gastronomie e supermercati di tutto il Paese, ma che è finito in concordato dopo che nel 2018 il patrimonio netto è diventato negativo per 123 milioni e il debito è schizzato a 360 milioni. Da qui è nato un braccio di ferro tra ile la cordata guidata da, e sostenuta daSanpaolo e, per rilevare la società di salumi tracollata anche ...

