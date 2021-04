Gravina | «La volontà del Governo è ospitare EURO 2020 | ringrazio Speranza»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente della FIGC Gabrieleha commentato il via libera da parte del: per la riapertura al pubblico dello stadio Olimpico in occasione diIl presidente della FIGC Gabrieleha commentato il via libera da parte del: per la riapertura al pubblico dello stadio Olimpico in occasione di– «La disponibilità acquisita dalitaliano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio.in particolare il Ministro della Salute Robertoperché ci ha comunicato di aver dato incarico al CTS di individuare le migliori soluzioni che consentiranno la presenza di pubblico allo stadio Olimpico di Roma ...