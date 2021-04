Graduatorie d’istituto ATA: si può rinunciare ad una supplenza senza alcuna penalizzazione (Di martedì 6 aprile 2021) Supplenze ATA: chi è alle prese con la compilazione della domanda e si trova a dover scegliere la provincia di inserimento o aggiornamento vuol capire anche come può comportarsi in caso di convocazione. Al momento l'unico riferimento possibile è il Regolamento delle supplenze, targato 2000, in attesa di aggiornamenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) Supplenze ATA: chi è alle prese con la compilazione della domanda e si trova a dover scegliere la provincia di inserimento o aggiornamento vuol capire anche come può comportarsi in caso di convocazione. Al momento l'unico riferimento possibile è il Regolamento delle supplenze, targato 2000, in attesa di aggiornamenti. L'articolo .

